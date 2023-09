Djokovic-Fritz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ottavi US Open 2023

Novak Djokovic affronterà Taylor Fritz nei quarti di finale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Il serbo inizia la sua lotta contro i tennisti di casa. Per approdare nuovamente in finale a New York dovrà batterne due di fila. Il primo che gli si pone davanti è la testa di serie numero nove del tabellone. Fritz ha impressionato fin qui nel corso del torneo, dominando i suoi avversari e dimostrando di essere in buona forma. Certo, sulle spalle e soprattutto nella testa del tennista di casa rischia di pesare notevolmente quello 0-7 negli scontri diretti contro Djokovic. C’è sempre una prima volta, questo è vero, ma gli incontri sono stati spesso a senso unico. Solo in un’occasione su sette Fritz è riuscito a strappare un set a Nole, quando perse in cinque parziali agli Australian Open del 2021.

Djokovic e Fritz scenderanno in campo oggi, martedì 5 settembre, come 2°match dalle 18:00. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.