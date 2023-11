Djokovic-Etcheverry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Tomas Etcheverry nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). A un mese e mezzo dall’ultimo match ufficiale disputato, il serbo torna in campo e lo fa in occasione dell’ultimo Mille stagionale. Il serbo vuole consolidare la vetta del ranking ma soprattutto vuole farsi trovare pronto per le Atp Finals e la finale di Coppa Davis. Al suo debutto a Bercy se la vedrà contro l’argentino Etcheverry, già sconfitto quest’anno a Roma, sempre al debutto. Inutile dire che a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Nole, il quale detiene praticamente tutti i record possibili nel Masters 1000 di Bercy, dal numero di vittorie al numero di partecipazioni.

Djokovic ed Etcheverry scenderanno in campo oggi (mercoledì 1° novembre). I due giocatori sono pianificati sul Court Central come terzo incontro della giornata dalle ore 11.00 (dopo Dimitrov-Medvedev e Tsitsipas-Auger Aliassime). La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto parigino di Novak Djokovic fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.