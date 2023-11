Genoa-Reggiana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming sedicesimi Coppa Italia 2023/2024

Genoa-Reggiana sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Al Ferraris in palio il pass per gli ottavi di finale tra il Grifone e la formazione emiliana, una categoria di differenza ed entrambe neopromosse nei rispettivi campionati. Chi vincerà affronterà poi la Lazio. Si parte alle ore 15 di mercoledì 1 novembre, diretta tv su Italia 1, diretta streaming su Mediaset Infinity.

