Djokovic-Alcaraz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Riyadh Season Tennis Cup 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Novak Djokovic nella Riyadh Season Tennis Cup, match d’esibizione di scena sui campi della capitale dell’Arabia Saudita. La stagione del serbo e dello spagnolo comincerà in Medio Oriente prima della trasferta australiana. I due giocatori si affronteranno per la sesta volta in carriera, la prima dalle semifinali delle Atp Finals, vinta Nole, avanti 3-2 nei precedenti. Pur trattandosi di un incontro d’esibizione, entrambi i giocatori vorranno vincerlo e faranno dunque il possibile per portarlo a casa.

Alcaraz e Djokovic scenderanno in campo oggi, mercoledì 27 dicembre, con inizio fissato alle ore 18:00 italiane (le 20.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Il match sarà trasmesso anche in diretta su DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Alcaraz e Djokovic, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.