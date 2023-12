Lazio, tegola per Sarri: lesione all’adduttore per Luis Alberto

La Lazio dovrà i conti con lo stop di Luis Alberto che dovrà rimanere fermo ai box per un tempo ancora non definito, ma sicuramente non brevissimo. Il centrocampista, mente e luce dei biancocelesti, si è fermato nella partita contro l’Empoli uscendo anzi tempo. Gli esami hanno ribadito l’entità seria dell’infortunio, riportando anche una tegola importante per lo scacchiere di Maurizio Sarri.

Gli accertamenti hanno evidenziato un lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l’Empoli. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero.