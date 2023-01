Discesa femminile Cortina d’Ampezzo: Goggia brilla sull’Olympia delle Tofane, è la 21esima vittoria

Sofia Goggia vince ancora. Sull’Olympia delle Tofane la bergamasca torna al successo in discesa libera dopo il brutto infortunio dello scorso anno in super-G, e lo fa con una gara di grande intelligenza chiusa con il tempo di 1:33.47. Non velocissima l’azzurra nella prima parte di tracciato, ma dallo Scarpadon non c’è stata storia. Ilka Stuhec fa tremare Sofia chiudendo lontana di soli 13 centesimi con una splendida parte finale dove ha recuperato un paio decimi, e ad agganciare l’ultimo gradino del podio è stata la tedesca Kira Weidle, che sta ritrovando continuità (+0.36). Giù dal podio Mikaela Shiffrin, autrice di una prima parte di gara pazzesca ma in ritardo sul finale (+0.50), seguita da Lara Gut-Behrami, che con un errore sulla Delta è quinta a +1.53. Grandissima gara della francese Laura Gauche, settima a +0.70 davanti a Tamara Trippler, e a soli due centesimi chiude una bella Elena Curtoni, che firma una grande parte centrale ma perde sul finale (+0.72). Fuori di pochissimo dalla top-10 Laura Pirovano, dodicesima a +1.01, mentre chiudono con lo stesso tempo Federica Brignone e Nicol Delago (+1.12). In difficoltà Nadia Delago, con un ritardo pesante da Goggia.

CLASSIFICA DISCESA CORTINA D’AMPEZZO 2023

Sofia Goggia (ITA) 1:33.47 Ilka Stuhec (SLO) +0.13 Kira Weidle (GER) +0.36 Mikaela Shiffrin (USA) +0.50 Lara Gut-Behrami (SUI) +0.53 Tamara Trippler (AUT) +0.63 Laura Gauche (FRA) +0.70 Elena Curtoni (ITA) +0.72 Breezy Johnson (USA) +0.78 Stephanie Venier (AUT) +0.85

12. Laura Pirovano +1.01

18. Federica Brignone +1.12

18. Nicol Delago +1.12

28. Nadia Delago +2.49

35. Teresa Runggaldier +3.40

DNF Pichler

DNF Dolmer