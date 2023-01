Golf, The American Express 2023: Thompson leader in California, Rahm insegue

Al termine del primo giro, la classifica generale del The American Express, torneo del PGA Tour di golf, vede al comando Davis Thompson. A La Quinta, in California l’americano conduce con un totale di 62 (-10). Staccati di due colpi ben cinque inseguitori, ovvero Tyler Duncan, Taylor Montgomery, Sam Burns, Matti Schmid e Jon Rahm, secondi con 64 (-8). Occhi puntati soprattutto sullo spagnolo, a caccia della quarta vittoria nelle ultime sei gare. Per lui, comunque, la prima posizione del ranking occupata da Rory McIlroy è irraggiungibile, almeno per ora. Partenza con handicap per gli statunitensi Scottie Scheffler e Patrick Cantlay, che al primo posto possono invece ambire, entrambi in 42^ posizione con 68 (-4). Da segnalare infine il settimo posto di Xander Schauffele, beniamino di casa, settimo con 65 (-7).