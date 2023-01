Barcellona, arrestato Dani Alves per molestie sessuali: rischia il carcere

Dani Alves è stato arrestato per presunte molestie sessuali ai danni di una ragazza di 23 anni. A riportarlo sono i media spagnoli, che spiegano come il difensore del Barcellona si sia presentato in commissariato per fare chiarezza sulla vicenda, venendo però trasferito in tribunale. Accusato di aver molestato la donna nella discoteca Sutton di Barcellona, ora la palla passa in mano al giudice. Quest’ultimo deciderà infatti se mandare il calciatore in prigione o, più verosimilmente, rilasciarlo con accuse a carico.