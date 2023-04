Diffidati Udinese-Monza: i biancorossi a rischio squalifica in vista dell’Inter

I diffidati di Udinese-Monza, ecco chi sono i biancorossi a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro l’Inter. I brianzoli affronteranno i friulani in una partita che mette di fronte due formazioni di metà classifica. Palladino però dovrà fare attenzione ai cartellini gialli poiché, in caso di ammonizione, c’è un giocatore nella lista dei diffidati che poi salterebbe il match contro i nerazzurri. Si tratta di Machin. Salterà invece la sfida in Friuli Caprari, che tornerà per la sfida con gli uomini di Inzaghi.