Napoli, Osimhen: “Un onore giocare per questa maglia. Scudetto? Sarà emozionante”

“Devo molto a Gennaro Gattuso perché ha lavorato sulla mia autostima, sulle mie motivazioni, ma con Spalletti ho avuto una grande crescita grazie a tutto il lavoro fatto in questi mesi”. Con queste parole Victor Osimhen è intervenuto in un’intervista a France Football. Ancora sull’allenatore azzurro: “Mi ha sempre chiesto di essere esplosivo, di essere come la dinamite per le difese avversarie. Hanno valutato la mia corsa, la mia velocità, la capacità di attaccare gli spazi, posso avere 5 metri di vantaggio sui difensori e devo sfruttare certe situazioni”.

Il Napoli è sempre più vicino alla vittoria dello Scudetto, e in città sono pronti i festeggiamenti: “Sono curioso di sapere come festeggeranno i napoletani. Per me è un onore giocare in questa città e in questa squadra che è stata di Maradona. Vogliamo vincere questo scudetto per vedere la gioia sui volti dei tifosi, non vedo l’ora di vivere tutto questo. Sarà molto emozionante”.