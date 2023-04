Diffidati Udinese-Monza: i friulani a rischio squalifica in vista della Roma

I diffidati di Udinese-Monza, ecco chi sono i bianconeri a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro la Roma. I friulani affronteranno i brianzoli in una partita di fondamentale importanza per provare a raggiungere il settimo posto. Sottil però dovrà fare attenzione ai cartellini gialli poiché, in caso di ammonizione, sono ben 2 i giocatori nella lista dei diffidati che poi salterebbero il match contro i giallorossi. Si tratta di Udogie e Lovric. Rientrerà invece Pereyra, squalificato col Monza.