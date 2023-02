Diffidati Milan-Tottenham, rossoneri a rischio squalifica in vista del ritorno degli ottavi di finale

Il Milan di Stefano Pioli ospiterà gli inglesi del Tottenham nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. I rossoneri tornano in Europa e si trovano davanti un avversario importante quale è la squadra di Antonio Conte. Appuntamento questa sera, martedì 14 febbraio, alle ore 21. Sono ben 3 i calciatori del Milan diffidati in vista del ritorno in terra inglese: Krunic, Ballo Tourè e Tomori.