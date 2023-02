Fiorentina: match virtuale con l’Adana Demirspor per aiutare i terremotati

Sarà la Fiorentina la prima avversaria dell’Adana Demirspor, squadra allenata da Vincenzo Montella, in una delle diverse partite virtuali di rappresentanza che il club turco organizzerà per raccogliere fondi a sostegno dei terremotati in Turchia. I biglietti, già in vendita, hanno prezzi tra le 49 e le 1000 lire turche (da circa 2,50 a 50 euro). Il ricavato sarà inviato all’Afad per la gestione dell’emergenza post-terremoto. L’obiettivo dell’Adana per la sfida ai viola, in programma giovedì quando la Fiorentina in carne e ossa sarà di scena a Braga per lo spareggio d’andata di Conference League, è vendere tutti i 33.000 tagliandi disponibili. Anche Montella, attraverso il suo profilo Instagram, ha promosso l’iniziativa. Intanto Milenkovic e compagni si stanno preparando per la trasferta in Portogallo puntando a riscattare la sconfitta in campionato con la Juventus e a reagire ad una classifica sempre più complicata: i viola effettueranno la rifinitura domattina al centro sportivo ‘Davide Astori’ e poi partiranno per Braga dove alle 19,30 presso l’Estadio Municipal si terrà la conferenza stampa di Vincenzo Italiano e di un calciatore. La gara di giovedì sarà diretta dallo sloveno Matej Jug.