Milan-Tottenham, programma e telecronisti Sky e Mediaset andata ottavi Champions League

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Milan-Tottenham, andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Al Meazza i rossoneri vogliono vincere per mettere in discesa il doppio confronto con gli Spurs, formazione di livello ma comunque non insormontabile per la squadra di Pioli, che affronterà un altro tecnico italiano come Conte. Si parte alle ore 21 di martedì 14 febbraio, chi vincerà?

Milan-Tottenham sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.