Diffidati Cagliari-Bari, giocatori a rischio squalifica in vista della finale di ritorno playoff Serie B 2022/2023

I diffidati di Cagliari-Bari, i giocatori a rischio squalifica in vista della finale di ritorno dei playoff di Serie B 2022/2023. All’Unipol Domus si sfidano i sardi ed i pugliesi nel primo dei due atti della finale che concedere il pass per la Serie A. Lo faranno entrambe con dei diffidati da tenere in considerazione. Per quanto riguarda i padroni di casa, sono ben 4 i diffidati: Christos Kourfalidis, Boris Radunovic, Edoardo Goldaniga e Nicolas Viola. Da segnalare poi che sarà squalificato anche Alberto Dossena, che ritornerà per la gara del San Nicola. In casa Bari invece il diffidato è solo 1: Michael Folorunsho.