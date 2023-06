LIVE – Italia-Corea del Sud 1-0, semifinale Mondiali Under 20 2023 (DIRETTA)

La diretta live di Italia-Corea del Sud, semifinale dei Mondiali Under 20 2023. Gli azzurrini di Nunziata sono pronti ad andare a un passo dal grande sogno: bisogna battere gli asiatici per volare in finale nella competizione Fifa U20, ma occhio ai nostri avversari che sicuramente sono tra le formazioni più insidiose a questi livelli e vanno presi con le molle. Chi vincerà? Si parte alle ore 23 di giovedì 8 giugno.

Sportface.it vi propone la diretta scritta aggiornata in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Italia-Corea del Sud 1-0 (14′ Casadei)

21′ – GOL DEL PAREGGIO DELLA COREA! CON LEE YOUNG.

20′ – Rigore per la Corea del Sud!

14′ GOOOOLLLL DELL’ITALIA!! Casadei dal limite scaglia una bomba da fuori. L’Italia è avanti!

6′ – Esposito di testa gira di lato. Italia pericolosa.

1′ – Si inizia