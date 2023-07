Decreto PA, “magistrati giustizia sportiva a carico delle Federazioni”: preoccupazione nel mondo dello sport

E’ preoccupazione nel mondo dello sport per un emendamento dei relatori al testo del decreto PA e sport che in queste ore è all’esame della Camera. Come riferisce l’Ansa, infatti, dal 30 settembre i pubblici dipendenti nominati in posizioni apicali negli organi della giustizia sportiva sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, con rimborso integrale a carico degli enti.

Questo vuol dire che, nel caso il testo passasse senza modifiche a questo punto, si andrebbe con tutta probabilità ad assistere a un sensibile ricambio nella composizione degli attuali organi della giustizia sportiva. Appare infatti difficile che gli stessi magistrati attualmente in carica decidano di lasciare la giustiza ordinaria per essere presi in carico dagli enti sportivi alle disponibilità economiche di questi ultimi.