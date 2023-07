GP Belgio, Verstappen: “Spa pista preferita, sarà un weekend divertente”

“E’ il mio tracciato preferito in calendario, non vedo l’ora, dovrebbe essere un weekend divertente”. Max Verstappen guarda con impazienza al Belgio, dove la Formula Uno farà tappa prima della sosta estiva. A Spa lo scorso anno il campione olandese della Red Bull mise in scena una delle performance più dominanti mai viste: costretto a scattare dalla 14esima posizione in griglia per una penalità legata al motore, Verstappen riuscì a vincere con oltre 17″ di vantaggio su Perez. Quest’anno, inoltre, il weekend di Spa si arricchirà della sprint race. “Sembra che sarà un fine settimana abbastanza piovoso, per cui vedremo quale impatto avrà, dato che lo rende sempre un po’ più interessante e caotico”, ha aggiunto Verstappen.