Vela, Rolex Fastnet Race 2023: Beccaria chiude secondo, ma scivola al settimo posto per una penalità

Neppure il tempo di festeggiare il secondo posto che una penalità di 120 minuti l’ha tramutato nel settimo per Ambrogio Beccaria, in doppio con il francese Nicolas Andrieu, nella ”Alla Grande – Pirelli”. 3 giorni, 10 ore, 32 minuti e 10 secondi il tempo impiegato dalla coppia nella cinquantesima edizione della prestigiosa Rolex Fastnet Race, che purtroppo non è stato sufficiente per il podio. Una partenza anticipata ha infatti comportato una penalità per Beccaria e, come reso noto dal suo staff, la posizione finale è stata la settima.

“Abbiamo pagato a caro prezzo quell’errore di pochissimi secondi sulla linea di partenza, ma è stata una regata splendida sempre nel gruppo di testa e a soli 10 minuti dal primo. Resta un po’ d’amaro in bocca – ha dichiarato Beccaria – La barca si è comportata benissimo durante tutta la bolina iniziale, e anche se abbiamo rotto di tutto siamo riusciti a ripararlo via via, senza farci rallentare dai danni. La cosa più importante per me e Nicolas era fare la qualifica per la Transat Jacques Vabre di ottobre e avere degli spunti su cui lavorare insieme“.