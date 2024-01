Dazn aumenta i prezzi per il 2024: ecco le nuove tariffe

Nuovo anno e nuovo aumento di prezzi per DAZN. Con il 2024 arriva la comunicazione dell’aumento di tutte le tariffe. Al fine di garantire una migliore funzionalità del Servizi, alla scadenza annuale dei Piani Annuali con pagamento in 12 rate mensili DAZN Standard e Plus, attivati prima del 2 gennaio 2024, e a partire dal 2 gennaio 2024, il relativo prezzo si adeguerà al prezzo di listino attualmente in vigore.

In particolare, il prezzo del Piano Annuale DAZN STANDARD sarà di 34,99€ al mese e del Piano Annuale DAZN PLUS sarà di 49,99€ e rimarranno invariati per i successivi 12 mesi. I clienti interessati dalla modifica riceveranno una comunicazione personale via e-mail con tutti i dettagli informativi e nel rispetto del preavviso legale richiesto.

Ove non concordino con le modifiche contrattuali che verranno apportate, ai sensi della normativa vigente e delle Condizioni contrattuali di Utilizzo dei servizi di DAZN, potranno recedere dal servizio DAZN senza penali o costi di disattivazione entro la data indicata nella comunicazione personale inviata via e-mail, effettuando il login alla pagina “Il mio account” e cliccando sul tasto “Non voglio rinnovare”, o chiedendo la cessazione dal servizio DAZN entro il termine indicato al Servizio Clienti Online contattabile cliccando qui (http://dazn.com/help) comunicando la volontà di recedere, o mediante Pec all’indirizzo [email protected].

I NUOVI PREZZI 2024