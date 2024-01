Tour de Ski 2023/2024: Federico Pellegrino terzo nella sprint di Davos

Terminate le gare sprint maschili e femminili di sci di fondo a Davos, valide per il Tour de Ski 2023/2024. Federico Pellegrino chiude terzo in finale, conquistando il primo podio in stagione ed in classifica generale del Tour.

Per le donne a vincere è la svedese Linn Svahn, che domina per distacco anche la sprint di Davos e concede il bis dopo il trionfo di Dobbiaco. Secondo posto in rimonta per la norvegese Kristine Stavaas Skistad. Terza piazza per la statunitense Jessica Diggins. che mantiene la testa della classifica del Tour.

Tra gli uomini vince il favorito Lucas Chanavat. Secondo posto per lo svedese Edvin Anger che resiste al forcing finale di Federico Pellegrino, infine terzo. L’atleta di Aosta non è ancora al meglio, ma si sta avvicinando alla sua condizione migliore.

Le azzurre vengono tutte eliminate ai quarti di finale. Ganz si pianta nella seconda salita e si rialza chiudendo sesta a 9″ da Ribom; Monsorno, pur combattiva, si deve accontentare dell’ultimo posto. Anche Sanfilippo esce subito di scena, anche per lei problemi sulla seconda salita ed ultimo posto.

Anche a livello maschile, escludendo Pellegrino, tutti gli italiani sono usciti ai quarti di finale. Peccato per Elia Barp, che perde il ritmo in salita ma riesce a recuperare nel finale: chiude al terzo posto ma con un tempo più alto dei due ripescabili. Non basta la grande determinazione e un atteggiamento molto positivo a Martino Carollo, che chiude terzo ma con un tempo non sufficiente per qualificarsi.