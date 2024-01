Moya: “Convinto che Nadal tornerà ai suoi livelli”

Nei giorni che trattano del ritorno con il tennis giocato di Rafael Nadal, ha parlato ai microfoni ai microfoni francesi de l’Equipe il suo tencico Carlos Moya che ha analizzato le prime prestazioni dello spagnolo dopo il ritorno, sottolinenando tuttua la sua tranquillità per il ritorno di Nadal a grandi livelli.

Moya: “Sono molto soddisfatto della sua performance, soprattutto quando conosciamo le circostanze. Non potevo chiedere di piu’ di quello che e’ successo a Dominic Thiem. Ci sono sempre piccole cose da migliorare, ma tutto si adatterà gradualmente. Il livello è stato molto buono, probabilmente migliore di quanto ci aspettassimo. Ora dobbiamo continuare ad evolvere e progredire in partita per partita. Anche se si stanno risolvendo altre incognite, ce n’è una che spicca tra le altre: quando vedremo il miglior livello di Rafa? Come ha già avvertito suo zio Toni, l’attenzione è rivolta a Parigi: penso che vedremo la sua migliore versione in primavera, intorno ai mesi di marzo o aprile, spiega Carlos Moy. Ti serviranno circa dieci giochi per guadagnare fiducia, per ottenere il ritmo indietro. So che tornerai al tuo massimo livello. Con Rafa puoi aspettarti qualsiasi cosa, cioe’, e’ Rafa. L’idea è di essere al 100% per il Roland Garros. Forse lo sarò prima, forse questa settimana (ride). Rafa non lo sa mai. Togli la magia da chissà dove, ecco perche’ e’ Rafa“.