Davidovich Fokina-McDonald oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Alejandro Davidovich-Fokina affronterà Mackenzie McDonald nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena dal 7 al 13 agosto. Decisamente il match più impronosticabile alla vigilia della manifestazione, con lo spagnolo e lo statunitense che sono usciti dalla zona di tabellone che era presidiata da Casper Ruud e Andrey Rublev. Senza dubbio una chance enorme per entrambi, anche se in particolar modo l’iberico non è nuovo ad exploit in tornei di questo livello, come testimonia la finale raggiunta a Monte-Carlo lo scorso anno. C’è un precedente tra i due, con Davidovich Fokina in grado di imporsi in tre set due anni fa sul veloce indoor di Stoccolma.

Davidovich-Fokina e McDonald si sfideranno oggi, venerdì 11 agosto, alle ore 18:30.