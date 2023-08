Gauff-Pegula oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Coco Gauff se la vedrà contro Jessica Pegula nei quarti di finale del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La diciannovenne statunitense ha il vento in poppa dopo aver trionfato la settimana scorsa in quel di Washington. Agli ottavi, infatti, ha lasciato la miseria di tre giochi alla ceca Marketa Vondrousova, recentissima vincitrice del torneo di Wimbledon. Per la numero sette del mondo adesso c’è l’esperta connazionale, che la precede di quattro posizioni all’interno del ranking mondiale.

Quest’ultima è reduce dalla buona vittoria in due set ai danni della nostra Jasmine Paolini. Il bilancio dei precedenti si trova in perfetta parità (1-1), con Gauff che si è aggiudicata l’ultimo disputato quest’anno sull’erba di Eastbourne. Anche in quell’occasione si trattava di un quarto di finale. Sarà la teenager a stelle e strisce a partire leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. É lei l’indiziata numero uno per accedere al penultimo atto, dove eventualmente incrocerebbe la racchetta contro una tra la polacca Iga Swiatek oppure l’altra connazionale Danielle Collins.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Gauff e Pegula scenderanno in campo oggi (venerdì 11 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata sul Court Central con inizio fissato non prima delle ore 20.00 italiane (le 14.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Gauff e Pegula fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.