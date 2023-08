Medvedev-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Daniil Medvedev affronterà Alex De Minaur nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. Il russo sembra essersi presentato oltreoceano pronto a dar battaglia ai primi due due del ranking mondiale in queste settimane che porteranno agli Us Open. Ottimo il livello espresso anche ieri nel match contro il nostro Musetti e ora sfiderà un De Minaur contro il quale è avanti 4-1 nei precedenti, pur avendo perso l’ultimo scontro diretto lo scorso anno a Parigi-Bercy. L’australiano è comunque in ottima forma, reduce dalla finale a Los Cabos e dalla bella e convincente affermazione ai danni di Taylor Fritz negli ottavi di finale.

Medvedev e De Minaur si sfideranno oggi, venerdì 11 agosto, come 2°match dalle 18:30.