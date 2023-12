Dakar 2024, Feliu torna dopo il grave incidente del 2022: “Non ricordo di averla corsa, sarà come la prima volta”

Il 5 gennaio si aprirà la Dakar 2024 in Arabia Saudita. Al via della corsa ci sarà il veterano motociclista Isaac Feliu, che qui nel 2022 fu vittima di un grave incidente, investito dalla sua moto dopo una brutta caduta durante la nona tappa, per cui rimase per due settimane in coma farmacologico. Per Feliu sarà come una prima volta, dal momento che non si ricorda nulla della Dakar 2022. “Sarà come la prima volta. Torno a correre perché non ricordo di aver corso la Dakar. Ho visto dei video ma non mi ricordo nulla. E’ come se stessi correndo per la prima volta. Mi sento bene fisicamente e pronto per correre”, le parole del 44enne spagnolo.