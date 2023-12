Samaden sull’esperienza all’Inter: “Un peccato non aver valorizzato a pieno i giovani”

Il direttore delle giovanili dell’Atalanta Roberto Samaden ha raccontato a SportItalia la sua esperienza all’Inter: “Abbiamo lavorato bene all’Inter, ma è un peccato non essere riusciti a valorizzare tutti i giovani prodotti. E’ frustrante per un responsabile vedere i propri ragazzi non fare carriera e vedere i club preferire spendere altrove piuttosto che sfruttare i talenti prodotti in casa. Il successo dei giovani è il sogno di ogni responsabile delle Primavere”.