Sinner sfreccia sulle piste da scii con lo sguardo al futuro: “E’ ora di tornare in campo”

Jannik Sinner si gode le vacanze strameritate dopo una stagione di tennis che potrebbe definirsi come quella della consacrazione per il tennista altoatesino. Le sue passioni come sempre chiarito e detto ampiamente sono quelle che portano allo sport che pratica ed alle neve, ed al conseguente sciare. In un post su Instagram, Sinner ha voluto mostrare le sue qualità, importanti, anche nel modo di sciare, ma con il pensiero sempre proiettato al tenni che lo aspetta per costruire nuove ed importanti imprese per un 2024 che dovrà essere per il numero uno degli italiani nel circuito, quello dall’ascesa definitiva nell’Olimpo del tennis.

Le parole di Sinner: “Questo mi mancava ma è ora di tornare in campo “. Una delle passioni che Sinner pratica di più, ma che non lo distolgono dai suoi progetti più grandi che parlano solo di tennis e di vittorie future. Dribblare gli ostacoli per progettare l’avvenire al meglio: dalla neve partiranno le nuove conquiste.