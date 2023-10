Curling, Players Open: le squadre italiane si fermano tutte ai quarti

Fra giovedì 12 e domenica 15 ottobre a Dundas (Ontario) è andato in scena l’Insitu Players Open, ultimo torneo prima del grande evento del Grand Slam of curling. Al torneo hanno partecipato anche le squadre italiane che però hanno visto fermare il loro cammino tutte ai quarti di finale del torneo.

Nel settore maschile Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovannella (Fiamme Gialle) hanno brillantemente superato la fase a gironi, chiudendo imbattuti il proprio gruppo con un bilancio di 5 vittorie in altrettanti incontri. Gli azzurri hanno poi ceduto 2-5 ai canadesi del Team Epping nei quarti di finale. I padroni di casa sono riusciti a rubare la mano, costringendo poi gli azzurri a marcare un solo punto. Epping e compagni hanno suggellato infine il successo nell’ultimo parziale.

Percorso uguale per le donne e quindi per Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e Angela Romei (Fiamme Gialle). Il quartetto tricolore, dopo essere partito con una sconfitta, ha incamerato 4 vittorie consecutive, qualificandosi agilmente ai play-off. Dopodiché le italiane si sono inchinate, a loro volta per 2-5, dalle svedesi capitanate da Isabella Wranå. Dopo un inizio bilanciato, le scandinave hanno preso il sopravvento nella fase centrale del match, rubando due mani consecutive nel quarto e nel quinto end, dinamica che ha permesso loro di issarsi sul 3-1. L’Italia si è riavvicinata nel sesto parziale, ma le nordiche hanno assestato il colpo del KO nel settimo end.