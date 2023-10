Atp Stoccolma 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 16 ottobre con Sonego

Il programma di lunedì 16 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Stoccolma 2023. Sarà Lorenzo Sonego, opposto al serbo Dusan Lajovic, a rompere il ghiaccio sul Center Court dello storico torneo svedese. La giornata inaugurale dell’evento vedrà in scena solamente quattro match di primo turno, ma con giocatori di spicco. Oltre a Sonego, scenderanno in campo Roberto Bautista Agut, opposto alla wild card Leo Borg, il giovanissimo Dino Prizmic, che sfiderà il sesto favorito del seeding, e Miomir Kecmanovic, contro un’altra wild card (Friberg). Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 13:00 – Lajovic vs Sonego

a seguire -(Q) Prizmic vs (6) Lehecka

Non prima delle 17:00 – Kecmanovic vs (WC) Friberg

a seguire – (WC) Borg vs Bautista Agut