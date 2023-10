Atp Anversa 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 16 ottobre con Zeppieri

Il programma di lunedì 16 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Anversa 2023. In Belgio si parte con i match del turno decisivo del tabellone cadetto, ma prenderanno il via anche alcuni incontri di primo turno del main draw. Occhi puntati su Giulio Zeppieri, che contende al francese Bonzi l’accesso al tabellone principale. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 11:30 – Onclin vs Mpetshi Perricard (Q)

a seguire – Blockx vs Bailly/Llamas Ruiz (Q)

Non prima delle 15:30 – Munar vs (WC) Lajal

a seguire – Rinderknech vs Gaston

a seguire – (WC) Goffin vs Halys

COURT 1

Ore 12:00 – Marterer vs Droguet (Q)

A seguire – Bonzi vs Zeppieri (Q)

A seguire – Barrere vs Galan