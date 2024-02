Curling, Mosaner: “Grande inizio di stagione, ci stiamo guadagnando il rispetto internazionale”

“Se la qualificazione della Nazionale è sicura, la formazione deve essere ancora decisa e l’ultima parola spetterà al direttore tecnico”. Amos Mosaner, oro nel doppio misto di curling a Pechino 2022, si esprime così sulla squadra che parteciperà ai Giochi di Cortina del 2026. “In questo periodo ci stiamo preparando e cerchiamo di vivere senza pensare alle Olimpiadi anche perché, se parteciperemo, lo faremo per vincere una medaglia – ha aggiunto intervenendo nello speciale edito dall’amministrazione autonoma per lanciare il countdown ai Giochi olimpici invernali 2026 -. Siamo in crescita. Quest’anno abbiamo iniziato bene, sconfiggendo le squadre più forti al mondo e ci stiamo guadagnando il rispetto internazionale che speriamo di mantenere nei prossimi anni. Per farlo ci stiamo allenando duramente”.