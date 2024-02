F1, prolungato il contratto con il circuito di Suzuka: sarà tappa del Mondiale fino al 2029

Lo storico circuito di Suzuka ancora per altri cinque anni almeno farà parte del Mondiale di F1. La stessa Formula 1, infatti, ha annunciato il prolungamento del contratto con gli organizzatori nipponici, con Suzuka che sarà una delle tappe del circus fino al 2029. Dopo essere stato programmato per anni in autunno, il GP del Giappone già da quest’anno si sposterà nel calendario, con la gara in programma ad aprile tra Australia e Cina.

“Suzuka è un circuito speciale e parte del tessuto di questo sport, quindi sono felice che la F1 continui a correre lì almeno fino al 2029 – afferma Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1 -. Vorrei esprimere la mia enorme gratitudine agli organizzatori e al team di Honda MobilityLand per aver sostenuto il nostro impegno verso una maggiore razionalizzazione del calendario al fine di rendere lo sport più sostenibile”.