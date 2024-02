NBA 2023/2024, tegola 76ers: infortunio al menisco per Joel Embiid

Tegola sui Philadelphia 76ers e sul loro MVP Joel Embiid. Il centro di Philly, ha infatti riportato una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro nel contatto di gioco con Jonathan Kuminga nella sfida andata in scena martedì tra 76ers e Warriors a San Francisco. Per ora la franchigia non ha comunicato i prossimi step. Il giocatore rimarrà ovviamente fuori questo settimana mentre insieme allo staff medico ci si consulterà per valutare le opzioni a disposizione. Con ogni probabilità salterà anche l’All-Star Game per il quale era stato selezionato.