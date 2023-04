Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: l’Italia domina la Corea e chiude il girone con l’ottava vittoria

L’Italia chiude con un altro successo la prima fase dei Mondiali maschili di curling 2023 in corso di svolgimento ad Ottawa. Sul ghiaccio canadese il quartetto azzurro composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella sconfigge 9-2 la Corea del Sud in un match che aveva poco da dire ai fini della classifica. Già eliminata la compagine asiatica, già qualificata e sicura del sesto posto il nostro team, che in ogni caso ha voluto ottenere un’altra vittoria e terminare il girone con un record complessivo di 8-4.

LA PARTITA – Dopo un end iniziale conclusosi con un nulla di fatto a causa di un tiro impreciso di Retornaz che restituisce il martello alla Corea, gli asiatici siglano il primo punto della partita nel corso del secondo. Poi inizia, però, il dominio azzurro, con il nostro quartetto che sfrutta alla grande ogni end in cui è di mano. Arrivano tre punti nel terzo end, poi altri due nel quinto per andare all’intervallo con un vantaggio di 5-2. Si ritorna sul ghiaccio e come avvenuto ad avvio di match esce fuori un end nulla con la Corea di mano e in quello successivo gli azzurri fanno definitivamente il vuoto rubando la mano agli avversari e portandosi sul 7-2. Poi altri due punti nell’ottavo end che portano i coreani ad alzare bandiera bianca e a stringere la mano ai nostri.