Liga 2022/2023: il Siviglia si fa rimontare due gol nei minuti finali, è 2-2 con il Celta Vigo

Finisce 2-2 la sfida di metà classifica tra Siviglia e Celta Vigo, valevole per la 28esima giornata di Liga 2022/2023. Ennesima occasione buttata all’interno di una stagione tremenda per la squadra di casa, in dieci sin dal 19° minuto del primo tempo e in grado di farsi riprendere due gol nel recupero. Ma andiamo per gradi: Gueye riesce a prendere due cartellini gialli in 20′ e si fa espellere. Nonostante questo il Siviglia riesce a portarsi avanti di due reti grazie a En Nesyri e Acuna. Al minuto 89 accorcia le distanze Miguel Rodriguez e poi Goncalo Paciencia pareggia i conti durante il quarto minuto di recupero. Beffa per la formazione di Mendilibar, che chiude poi addirittura in nove nei secondi finali dopo l’espulsione di Acuna.