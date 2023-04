Atp Houston 2023, la pioggia ancora protagonista: cancellato il programma di venerdì

La pioggia continua a non dare tregua agli organizzatori dell’ATP 250 di Houston e ora la situazione diventa realmente complessa. Anche il programma di venerdì è stato cancellato a causa delle avverse condizioni metereologiche e finora l’unico turno conclusosi è il primo. In teoria il sabato dovrebbe essere il giorno dedicato alle semifinali, invece bisognerà ancora disputare gli otto incontri di ottavi di finale. Probabile che l’organizzazione del torneo programmerà ottavi e quarti sabato, per poi far giocare semifinali e finale domenica. Sempre che la pioggia non continui a cadera sulla città texana.