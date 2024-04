Curling, Mondiali maschili 2024: la Svezia torna campione, Canada ancora ko in finale

La Svezia come da pronostico si è aggiudicata i Mondiali maschili 2024 di curling. A Schaffhausen la formazione scandinava, guidata dallo skip Niklas Edin, torna sul tetto del mondo dopo aver lasciato spazio alla Scozia nell’edizione andata in scena l’anno scorso. Nell’atto conclusivo della manifestazione arriva l’ennesima delusione per il Canada, che per il terzo anno consecutivo si ferma in finale. In totale sono cinque le sconfitte nelle ultime sei edizioni per la compagine nordamericana, che non vince un titolo dal 2017. Oggi il successo della Svezia è arrivato con il punteggio di 6-5, con il punto decisivo messo a segno nel decimo e ultimo end. Dodicesima medaglia d’oro per la Svezia, mentre l’Italia questa mattina ha festeggiato il secondo bronzo negli ultimi tre anni.