Australian Open 2024, Alcaraz-Sonego: lo spagnolo si inventa un paio di vincenti da urlo (VIDEO)

Il match sulla Rod Laver Arena tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Sonego è stato di pregevole fattura, con un ottimo livello di tennis e anche alcuni punti spettacolari. L’iberico quest’oggi ha pensato di trovare il vincente non una, ma bensì due volte facendo passare la pallina esternamente al paletto che regge la rete. E anche a Sonego non resta che applaudire…

Charly goes AROUND the net 😮‍💨 @carlosalcaraz @AustralianOpen #AusOpen

STOP THAT, CARLOS 🔥@carlosalcaraz goes around the net AGAIN 🤯@AustralianOpen #AusOpen

— Tennis TV (@TennisTV) January 18, 2024