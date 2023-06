Cristiano Ronaldo: “Gioco altri 2-3 anni. Forse acquisterò un club”

La leggenda portoghese Cristiano Ronaldo ha parlato del suo futuro durante le sue vacanze a Madrid. Ecco le sue parole: “Sono sempre stato una persona molto determinata e molto professionale. La salute non è tutto, ma tutto è niente senza la salute. Sono già a fine carriera. Al massimo giocherò ancora due o tre anni. Non escludo in futuro di possedere un club. È una cosa a cui ho pensato anni fa e forse lo acquisterò”.