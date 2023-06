Fiorentina-West Ham, Biraghi colpito alla testa da un oggetto lanciato dai tifosi (VIDEO)

di Giorgio Billone 11

Scene che non si sarebbero mai dovute vedere quelle che si sono registrate poco dopo la mezzora di gioco a Praga nella finale di Conference League Fiorentina-West Ham. Il capitano viola, Cristiano Biraghi, è stato infatti colpito al capo dal lancio di oggetti, in particolare bicchieri, ma soprattutto una sigaretta elettronica che gli ha provocato un taglio alla nuca con fuoriuscita di sangue. Ecco il video dell’episodio in alto.