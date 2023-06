Chelsea, Kovacic: “Penso che cambierò squadra, il Manchester City è un top team”

Il centrocampista del Chelsea, Mateo Kovacic, ha parlato del suo futuro direttamente dal ritiro della Croazia, parlando anche delle voci che lo vogliono al Manchester City: “Ho ancora un anno di contratto, l’ultima stagione è stata molto negativa e tutto va nella direzione in cui, dopo cinque anni positivi, cambierò squadra. Ma nel calcio può succedere di tutto. Il City è un top team, che merita di essere in finale di Champions ma non ho niente altro da dire a riguardo, non so cosa succederà”.