Cremonese-Roma 2-1, Ballardini: “Grande partita, vittoria meritata”

Il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha parlato dopo la vittoria contro la Roma per 2-1. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una grande partita da squadra, con qualità e intensità. Contro la Roma, è normale concedere qualcosa, ma abbiamo meritato la vittoria. Per me è importante vedere come la squadra riesca a rimanere corta. Facciamo qualche errore in disimpegno con la palla, però siamo sulla strada giusta. E già da un po’ di tempo la Cremonese stava facendo ottime prestazioni”.

E ancora: “Ora non è il momento di pensarci, pensiamo solo a fare grandi partite. Tsadjout? È un ragazzo intelligente, che si allena benissimo. E quando sei intelligente e ti alleni bene, le prestazioni sono queste”.