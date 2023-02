Inter, Ventola: “Squadra schematica, Inzaghi non ha un piano B”

Intervenuto ai microfoni della BoboTv, Nicola Ventola ha parlato dell’Inter, club in cui ha militato in passato: “E’ una squadra schematica, incapace di andare oltre. Non ha un giocatore che salta l’uomo, perciò va in difficoltà quando è chiamata a fare la gara. Non è un caso che dia il meglio di sé quando viene aggredita. A Inzaghi manca un piano B, ma come si fa a pensare di sostituirlo? Se non hai neanche i soldi per piangere allora rimani con quello che hai“. Parole tutt’altro che al miele nei confronti dei nerazzurri da parte dell’ex calciatore, non particolarmente dalla sconfitta contro il Bologna.