Atp Santiago 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 1 marzo con Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp di Santiago di mercoledì 1 marzo. Esordio in terra cilena per Lorenzo Musetti, accreditato della testa di serie numero uno, che scenderà in campo direttamente al secondo turno contro lo spagnolo Munar. In campo anche l’argentino Diego Schwartzman, determinato a riscattarsi dopo un periodo negativo. Di seguito l’ordine di gioco completo.

Programma mercoledì 1 marzo

CANCHA CENTRAL

Dalle ore 18 – (Q) Hanfmann vs Carballes Baena

Non prima delle 20 – (1) Musetti vs Munar

Non prima delle 00:30 – (4) Schwartzman vs Jarry o Varillas

CANCHA 1

Non prima delle 22:00 – Bagnis o Cecchinato vs Monteiro