Cosenza, infortunio e stagione finita per Zarate: “Tiferò da fuori”

Già finita la stagione, e forse l’avventura di Mauro Zarate con il Cosenza in Serie B. L’attaccante argentino, arrivato al club rossoblu nella sessione invernale, ha riportato una lesione al legamento crociato, e non potrà rientrare in campo nel campionato in corso. Il Cosenza ha però fatto sapere che proporrà il rinnovo del contratto a Zarate. “Ciao a tutti. Purtroppo gli esami hanno riscontrato lesione al legamento crociato, in questi giorni mi sottoporrò ad un intervento per poter cominciare il recupero – si legge in un post pubblicato su Instagram dall’ex Lazio e Inter -. Non immaginate quanto sia dispiaciuto per non poter aiutare il Cosenza nelle prossime importanti partite. Ci tenevo tanto a dare il mio contributo con la maglia rossoblù in questa sfida. Per quello ho accettato di venire, ma adesso sosterrò la squadra dall’esterno. Sono fiducioso perché so che i ragazzi daranno tutto per raggiungere l’obiettivo – scrive ancora Zarate -. Grazie a tutti per il sostegno e alla Società per l’affetto e la vicinanza. Ci vediamo presto. Forza Lupi!”.