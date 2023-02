Brescia Calcio comunica l’esonero di Davide Possanzini. A guidare la prima squadra sarà Daniele Gastaldello

Già esonerato Davide Possanzini durato solo due giornata alla guida del Brescia. Ufficializzato l’arrivo di Daniele Gastaldello, sarà il quarto allenatore stagionale per il presidente Cellino, considerando Clotet, Possanzini e Aglietti. Il Brescia si ritrova attualmente al penultimo posto in piena zona retrocessione. Rischia la C dopo 40 anni. Sabato l’occasione di un rilancio salvezza contro il Bari.