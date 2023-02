Bodybuilding, Andrea Presti: “Punto ancora a Mister Olympia”

di Redazione 11

“La prospettiva, per l’anno in corso, è di riqualificarmi a Mister Olympia, ma, soprattutto, di continuare a crescere come atleta. Un altro anno di esperienza sarà fondamentale per provare a scalare la classifica mondiale. Quest’obiettivo si abbina alla volontà di promuovere, in Italia, la cultura del bodybuilding”. Lo ha spiegato la stella italiana del bodybuilding Andrea Presti, che guarda già al futuro dopo aver preso parte all’edizione 2022 di “Mister Olympia”. “Sarò presente con una serie di attività, dal 2 al 4 giugno, al RiminiWellness 2023, la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione – spiega -.Durante la manifestazione romagnola avrò modo di entrare in contatto con tanti appassionati di bodybuilding promuovendo nel contempo la mia disciplina sempre più diffusa e popolare sul territorio nazionale. Sarò presente, con una serie di attività e incontri, all’interno di “Rimini Steel”, sezione di RiminiWellness dedicata al body building, arti marziali, sport da combattimento e appunto al bodybuilding”.