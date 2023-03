Coppa Italia Serie C: alla Juventus U23 non basta Iling-Junior, il Vicenza vince l’andata per 2-1

Il Vicenza batte la Juventus per 2-1 nella gara valevole per l’andata della finale di Coppa Italia Serie C 2022/2023. Biancorossi avanti con Ierardi ma raggiunti da Iling-Junior. Nel finale un gol di Jimenez consegna la vittoria del primo atto ai veneti.

LA CRONACA – Una partita, quella dell’Allianz Stadium, cominciata subito a ritmi alti davanti a un pubblico di oltre 20mila spettatori. Così, dopo una piacevole mezz’ora, Ierardi porta avanti gli ospiti. Il difensore la sblocca, ma nell’azione della rete si fa male ed è costretto al cambio. Si va all’intervallo sul risultato di 0-1. Si riparte e dopo pochi secondi Samuel Iling-Junior trova il gol del pareggio facendo esplodere il pubblico di casa: Soule calcia in porta, Iacobucci devia sulla traversa; sulla ribattuta c’è il classe 2003 che di testa riporta il risultato in equilibrio. Nel finale, però, ecco il gol del nuovo sorpasso vicentino: respinta corta della difesa della Juventus, pallone raccolto da Jimenez che con una conclusione perfetta spedisce la palla all’incrocio. Si deciderà tutto nel ritorno dell’11 aprile.