Atp Santiago 2023: Bonadio fuori al secondo turno, vince Djere in due set

Riccardo Bonadio viene sconfitto da Laslo Djere nel secondo turno del torneo ATP 250 di Santiago 2023. Il tennista classe 1993 si arrende al serbo numero 55 del ranking mondiale in due set, con il punteggio di 7-5 7-5. Un match lottato quello disputato nel pomeriggio cileno, durato ben oltre un’ora e mezza in cui l’azzurro ha provato a tenere a galla la partita. Decisivi, in entrambi i casi, i break subiti da Bonadio nel dodicesimo e decisivo game, che hanno consegnato i due parziali al suo avversario, il quale ora si troverà di fronte il vincitore del match tra Cristian Garin e Sebastian Baez.